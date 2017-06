Snoop Dogg en mode reporter animalier !

Un Snoop Dogg aussi chaud au studio qu'en documentaire animalier

Après Snoop Doggy Dogg, Snoop PIMP ou Snoop Lion, faite place à Snoop Reporter !

Détenant plusieurs casquettes et ayant plusieurs cordes à son arc, Snoop Dogg est cet artiste aussi polyvalent que créatif, et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout lui réussit.

Passant par la musique, au TV show, oncle Snoop a cette facilité à s’adapter et exceller dans un domaine parfois inconnu.

Le rappeur de Long Beach s’est dévoilé dans un univers bien loin du rap, celui du documentaire animalier.

Lors de son passage au talk-show de Jimmy Kimmel, Snoop Do double G, a fait les voix off d’un docu animalier avec son accent et ses intonations de voix aussi drôle que brillantissime.

L’extrait de « Planet Earth II » nous dévoile un combat entre un crew de serpent et un iguane et à son aise, l’artiste de 45 ans lâche même un « serpent sont des connards »