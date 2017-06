‘’All Eyez On Me’’ créé la polémique !

Les spectateurs d’un camp ou de l’autre sont virulents.

C’était certain : la sortie du biopic sur Tupac, ‘’All Eyez On Me’’, allait forcément être un évènement qui allait faire parler, en bien ou en mal. Chaque camp revendique la mémoire de Tupac, en disant à l’autre camp qu’ils ne connaissent rien de Tupac et qu’ils ne peuvent pas juger.

Alors que 50 Cent déclarait vendredi que le film était ‘’de la grosse m*rde’’, un autre poids lourd du rap a, lui, plutôt apprécié l’œuvre. Il s’agit de The Game, qui a déclaré : ‘’ALL EYES ON ME, soutenez-le ! Allez le voir, amenez des amis. J’aime ce film, et à tous ceux qui en parlent négativement, ou qui ont quoi que ce soit de mal à dire sur PAC, je vais vous le dire puisque lui ne peut plus le faire : allez vous faire foutre !’’

Au moins, le message est clair. S’adresserait-il directement à 50 Cent ? On sait que les rappeurs sont en clash depuis plus de dix ans maintenant, il est donc possible que la rancœur soit toujours tenace du côté du MC de LA, qui n’a sans doute pas fait la carrière qu’il méritait, à cause des pressions de Fifty sur les maisons de disque afin de retarder les sorties d’album de The Game.

En attendant, la polémique, c’est vendeur, puisque le film devait dégager entre 15 et 22 millions de dollars de recette, mais qu’il pourrait atteindre directement 30 millions après trois jours d’entrées.

MISE A JOUR: 50 Cent n'est pas le seul à avoir descendu le film en flèche. Jada Pinkette-Smith, ex-meilleure amie du rappeur, avait durement attaqué l'oeuvre: ''Oubliez moi… ma relation avec Tupac est trop précieuse pour être mise en scène de la sorte et rester vraie… Pac ne m’a jamais lu ce poème. Je ne savais pas qu’il existait jusqu’à ce que je le lise dans son livre. Pac ne m’a jamais dit au revoir avant de quitter LA. Il a dû partir rapidement et ce n’était pas pour poursuivre sa carrière. Je n’ai jamais vu aucun de ses shows à sa demande. On n’a jamais eu de dispute en backstage. Mon souvenir de ma relation avec Pac a été profondément blessé’’.