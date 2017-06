Finalement, ‘’4 :44’’ annonce bien un album de Jay-Z !

​Jay-Z, toujours plus mystérieux dans sa promotion…

Tirées par les cheveux, les promos des artistes US ? C’est sûr : entre les mystères pour le dernier album de Kanye, ceux autour de Kendrick Lamar, et les affichages mystérieux de Jay-Z dans tout New-York, on a parfois du mal à suivre les MCs dans leurs délires.

Le 6 juin dernier, sur Time Square, les affiches posées par Jay-Z mettaient le feu à la Toile : Jigga va-t-il sortir un nouvel album ? Finalement, le ‘’4 :44’’ affiché à NYC n’était que le titre d’un prochain film produit par Tidal et l’opérateur Sprint. Mais depuis, il y a eu un retournement de situation : Jay-Z a publié une vidéo contenant ces trois chiffres où il annonce aussi la sortie d’un album pour le 30 juin prochain. Le même jour que celui de Jul, comme par hasard…

Dans la vidéo, on entend également quelques lines de Jay-Z, et le peu qu’il nous dévoile nous donne vraiment envie d’en savoir plus. Seul hic, l’album ne sera disponible qu’aux abonnés Tidal / Sprint dans un premier temps…