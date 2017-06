50 Cent allume le film sur Tupac !

​Fifty n’a pas aimé du tout le film sur Tupac…

Alors que le biopic tant attendu sur la vie du Tupac, ‘’All Eyez On Me’’, est sorti aujourd’hui même, il semblerait que les réactions à la sortie des salles. Même plus que mitigées : si on écoute l’avis des gens, c’est franchement de la m****.

C’est en tout cas plus ou moins ce que pense 50 Cent. Le rappeur est l’une des légendes de la East Coast, mais ça ne l’empêche pas d’admirer le grand Tupac. Et il n’a vraiment pas apprécié le film : ‘’Ce film c’est des conneries. On devrait prendre cette merde et la brûler. Je veux juste que vous le sachiez quand vous regardez ce film. Straight Outta Compton était lourd. Là, c’est un mauvais film, 2Pac est supposé être une légende et ils l’ont bousillé. John Singleton disait que c’était faible, je voulais vérifier de mes propres yeux. […] Je veux qu’on me rende mon argent maintenant !’’

Un avis plutôt clair. Si tout est véridique, on est assez déçu, car on attendait beaucoup de ce biopic. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis si vous avez vu le film !