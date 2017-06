Mackelmore annonce son prochain album sans Ryan Lewis !

Le duo se sépare pour le moment, mais reste très proche.

Alors qu’il a récemment dévoilé son titre "Glorious" aux côtés de Skylar Grey, le rappeur en a profité hier soir pour annoncer un nouvel album dans un très long post Facebook. Comme on a pu le découvrir, Mackelmore se sépare de son frère Ryan Lewis à la plus grande surprise de tous.

Une séparation qui n’enlève en rien à leur amitié et qui n’exclue pas le fait qu’ils pourront retravailler ensemble. Nous vous avons traduit cette magnifique lettre, on attend désormais de découvrir les talents de Mackelmore en solo.

"Ainsi commence l’histoire…

Après avoir fini ma tournée l’hiver dernier, je voulais continuer à faire de la musique. Je ne savais pas à quoi cela aller ressembler, mais j’ai eu une envie immédiate d’écrire. Non pas désireux de ‘continuer’ avec l’industrie de la musique ou certaines pressions auto-imposée, mais plutôt de créer pour créer.

Après la dernière tournée, Ryan et moi avons convenu que prendre des chemins créatifs différents seraient bien pour nous deux. Ryan Lewis est mon frère pour la vie. Nous avons travaillé tous les jours, jours après jours, pendant neuf années et nous avons senti qu’il était le moment de se séparer.

Cette décision provient de l’amour qu’on se porte mutuellement. Je suis le témoin de son mariage le mois prochain. Il y aura de nouvelles musique M & RL quand le moment sera venu. Et vous entendrez Ryan très, très bientôt (il a des enregistrements incroyables qui sont sur le point d’être dévoilé en compagnie d’autres artistes.)

Ainsi, en novembre dernier, j’ai construit un studio dans le sous-sol de ma maison et je suis revenu aux bases. J’ai pu trouver un équilibre avec mon art, mon rétablissement et mon père. J'ai réussi à trouver un équilibre parfait dans une instrustrie qui peut être pafois difficile à gérer sur le plan émotionnel.

Je voulais profiter de Sloane et Tricia autant que possible. Je voulais faire un album et élever ma petite fille.

Alors voilà, la première chanson de mon nouvel album est Glorious. Il est en compagnie de l’incroyable et talentueuse Skylar Gray et a été produit par Budo avec l’aide de Tyler Dopps (Aka DAMN DUDE !) Il semblait être le titre parfait pour revenir et commencer ce nouveau chapitre de ma vie.

Je tiens simplement à vous remercier, les gars, pour m’avoir toujours soutenu et m’avoir suivi. J’apprécie votre amour sans fin et vos mots plus que je ne pourrais jamais l’exprimer. Vous êtes la raison pour laquelle je suis encore capable de faire ce que j’aime partout dans le monde.

Glorieux est juste le début…

Ben"