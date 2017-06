Un grand ‘’Bravo’’ pour MHD !

​Découvrez le dernier clip du roi de l’afro-trap, MHD !

Ça y est, après deux as à charbonner très dur, l’heure est à la célébration du côté du petit prince de l’afro-trap (devenu roi), MHD ! On n’était pas archi fan de sa collaboration avec Alonzo, ‘’Feu d’artifice’’, qu’on trouvait un peu trop ‘’énervée’’ pour l’univers du rappeur de Paris Nord. Celle-ci est beaucoup plus joyeuse, et on sent qu’elle va nous ambiancer tout l’été.

‘’Bravo’’ est le son de la consécration, avec un air de victoire. Dans le clip, on aperçoit le rappeur en compagnie de ses potos, en train de passer du bon temps, en bord de mer ensoleillé, dans une voiture ou en bateau, pendant qu’un petit du quartier cherche à les retrouver pour s’amuser avec eux. Peut-être une métaphore du parcours de MHD, du charbon jusqu’au soleil ?

En tout cas, on kiffe ce son et on espère que vous aimerez aussi. Bravo à MHD !