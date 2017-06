Dr.Dre va dépenser 10 millions pour Compton !

Un magnifique geste de la part du rappeur, qui va définitivement laisser une trace dans l’Histoire !

On le sait, Dr.Dre est devenu avec le temps un pilier de la culture américaine. Sa place dans le paysage artistique est inchangeable, on peut dire qu’il a marqué l’Histoire de son pays et de sa ville. Et il entend bien rendre un peu de l’amour qu’on lui a donné, notamment à Compton, son quartier d’origine.

Dr.Dre vient en effet de promettre qu’il allait verser 10 millions de dollars afin de construire un centre des arts du spectacle au collège de Compton. Le producteur a déclaré : « Mon objectif est de fournir aux jeunes les outils et l’apprentissage qu’ils méritent. Le centre pour les arts du spectacle sera un endroit pour permettre aux jeunes gens d’être créatif d’une façon qui les aidera à pousser leur éducation plus loin et à établir positivement leur futur. »

Le centre sera doté d’un équipement de pointe, avec par exemple un cinéma avec 1200 places et tout ce qu’il faut pour produire du contenu audiovisuel. Bref, Dr.Dre est définitivement un bon gars !