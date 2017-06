Lorenzo ‘’Fume à fond’’ en soirée!

Découvrez le dernier son du gars Lorenzo !

Qui a dit que Lorenzo était incapable de sortir un tube de l’été ? C’est en tout cas ce que le rappeur de Rennes vient de faire, avec son dernier titre, ‘’Fume à Fond’’, qui est joyeux, planant et drôle (forcément), pile ce qu’il faut pour ambiancer les soirées aux ambiances fumeuses.

Le son n’est pour l’instant pas vraiment clippé, mais Lorenzo a quand même lâché une petite vidéo d’introduction pour aider un peu le morceau, en attendant le vrai clip qui ne devrait pas tarder. Malgré les révélations sur son passé de lycéen premier de la classe (il y a pire comme dossier honnêtement), Lorenzo continue à faire du très sale, avec ce son parfaitement calibré pour les soirées posées.

Le thème, c’est bien entendu la verdure, sujet favori du MC, et on peut dire qu’il est traité d’une manière plutôt humoristique et originale. On valide ! Et vous ?