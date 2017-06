‘’On est bien’’ avec Kooseyl !

Découvrez le nouveau clip de Kooseyl : « On est bien »

Alors que le Sud regorge de talent aussi original que diverse, les artistes ont de quoi se distinguer des phénomènes de la capitale.

Aujourd’hui, c’est Kooseyl qui représente la fameuse ville de Marseille, connue pour ses artistes qui ne font qu'exceller dans la matière.

Kooseyl est un nouvel artiste des quartiers nord Marseillais. Il s’est fait connaitre via les réseaux sociaux, notamment Facebook, et c'est lui même qui compose et écrit sa musique.

Comme la plupart des talents de notre période, c’est en interprétant des freestyles, accompagné de sa guitare et de sa voix que l’artiste se fait apprécier par le public.

Kooseyl nous offre un nouveau clip, dans un visuel qui nous montre bien qu’il est ancré à ses origines et son quartier.

Postiché en haut d’une tour, vêtu d’une chemise blanche et d’un style élégant, le contraste se dessine peu à peu. Au fur et à mesure du clip, l’interprétation mi- chanté, mi-kické, de Kooseyl sur une production mêlant « ambiance dansante » nous donne l’espoir d’un futur hit, qui sent bon l’été !

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Kooseyl – « On est bien »