Jay Z vient d'être intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs !

Il en profite pour donner pratiquement cent blazes qui l'ont inspiré et continuent de l'inspirer.

Hier soir, Jay Z a été le premier rappeur de tous les temps à faire son entrée dans le célèbre "Songwriters Hall-of-Fame". Avec plus de vingt ans de carrière, plus de vingt Grammy Awards et pas moins de cinquante-neuf nominations, des singles devenus des tubes et des tubes devenus des classiques, Jay Z n'est pas un artiste comme les autres.

Patron de "Roc-A-Fella Record", l'un des labels les plus puissants du monde, le mari de Beyoncé est un incontournable de la scène Hip-Hop et il vient enfin de recevoir un prix à la hauteur de son travail.

Cette institution vouée à la promotion de compositeurs talentueux et prometteurs fondée en 1969 par Johnny Mercer est le graal des songwriters. À l'instar de Queen, Stevie Wonder, Paul McCartney ou encore Elton John et même Charles Aznavour, Jay Z fait son entrée dans le "Songwriters Hall of Fame".

Juste avant la cérémonie, l'homme d'affaire a dévoilé sur son compte Twitter pratiquement cent vieux et nouveaux rappeurs qui l'ont et continuent de l'inspirer, on vous laisse les découvrir :

L'ancien Président Barack Obama a également félicité le rappeur! Encore bravo Jay-Z !