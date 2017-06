DJ Khaled donne le blaze du rappeur qui lui est inaccessible !

Il a beau avoir ses chaussures, il n'aura pas sa voix !

Le 23 juin prochain, Dj Khaled dévoilera enfin son album tant attendu "Grateful". Ce projet dont on connaît déjà le single à succès "I'm the One" en featuring avec le gratin du hip-hop américain ainsi que "To the Max" en compagnie de Drake, risque de mettre une grosse claque au rap game vu sa tracklist.

Dj Khaled est très fier de son opus de vingt-trois titres sur lequel les plus grandes stars sont présentes telles que Rihanna, Jay Z, Drake, Beyoncé, Nas, Future, Nicki Minaj, Migos, Alicia Keys et on en passe, mais il reste déçu de ne pas avoir eu celui qu'il désirait par-dessus tout.

Considéré comme le plus grand rappeur encore en vie, plus de deux cent millions d'albums vendus dans le monde et une carrière sans précédente, Eminem est le seul artiste qui ne souhaite pas travailler avec Dj Khaled pour le moment.

Très fan de cette légende, Khaled ne baisse pas les bras et compte bien l'avoir un jour. Il précise dans cette vidéo qu'il se présentera auprès d'Eminem lorsqu'il aura la production parfaite entre les mains. De plus, il espère également pouvoir se dénicher les talents de Dr Dre.

Aimeriez-vous une collaboration entre Dj Khaled et Eminem ?