Déjà un nouvel album pour Fianso ?

​Les rumeurs circulent rapidement sur Fianso…

Fianso est le rappeur le plus demandé et le plus impréivsible du moment. Vous pouvez le retrouver dans n’importe quel feat, dans n’importe quel feat, comme pour ‘’Ana Fi Dar’’ où il surgit d’un coup sans prévenir. Le rappeur du 93 est vraiment partout, et ça, on kiffe, parce que ça montre l’ambition et la motivation du MC.

Alors qu’il est en ce moment dans toute la presse, et bientôt dans toute la France pour sa tournée, les rumeurs les plus folles courent déjà sur les prochaines apparitions de ‘‘Mr. ISHH ISHH’’. Un fan a même osé une hypothèse sur Twitter, en faisant référence à l’hyperactivité de Fianso.

Il a rapidement été retweeté par le rappeur, avec une paire d’emoji-yeux qui annonce que le MC semble très très chaud pour nous sortir des nouveautés ! Alors, vous y croyez ou pas ?