Sorti de prison, Kodak Black a reçu le meilleur des cadeaux !

Sa carrière est repartie de plus belle.

Très connu des services de police, Kodak Black, tout juste âgé de dix-neuf ans, passe plus de temps en prison que dans son studio. Très récemment libéré de prison après une violation d'assignation à résidence, le jeune MC reste cependant très surveillé et ne peut côtoyer des criminels connus…plutôt problématique lorsqu'on est rappeur.

En effet, l'artiste qui vient de se faire construire un studio dans sa chambre ne peut malheureusement pas travailler, pour le moment, avec des rappeurs, producteurs ou encore beatmakers connus des services de police, mais peut célébrer ses nouveaux trophées.

À peine sortie de prison, Kodak Black a reçu deux singles de platine ! Certainement produit par des artistes aux casiers bien remplis, "Tunnel Vision" et "No Flockin" ont donc été écoulés à plus d'un million d'exemplaires, de quoi le motiver pour la suite.