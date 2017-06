Disiz nous parle de sa collaboration avec Stromae !

Disiz nous raconte les dessous des coulisses avec Stromae

Disiz nous raconte les coulisses des deux collaborations assez inattendues et plutôt réussites de « Splash » et « Compliqué ».

Pour son nouvel album « Pacifique », Disiz a pris des risques et c’est là où l’on voit sa capacité à s’adapter sur différents types d’ambiances et de productions.

Pour ce projet, Disiz La Peste n’a pas hésité à se lier avec le maestro et le génie musical Stromae.

La perle belge et Disiz se sont rencontrés et retrouvés en studio bien avant de façonner les deux énormes Hits « Splash » et « Compliqué », et c’est sur un autre morceaux que les deux artistes ont bossé.

Cependant, avant de quitter le studio, Disiz a voulu écouter quelques prods de Stromae

“Avant de quitter le studio, je lui ai demandé de me faire écouter quelques instrus, j’en ai écouté 5, je voulais prendre les 5 ! Il est vraiment trop fort. J’ai eu un coup de foudre de malade sur l’instru de Splash. Je lui dis “Tu ne veux pas prendre ça ?” il me répond “Non non”, j’ai répondu “Ok, moi je les prends direct !” Dans le train du retour, j’ai appelé mon ingénieur du son, j’ai écrit Splash durant le voyage, et en arrivant à Paris je l’ai enregistré directement.”