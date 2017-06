Quand les profs se trompent sur le nom du rappeur dans un sujet de Bac !

Quand tu penses que c’est Booba dans un sujet de Bac, sauf qu’en fait ce n’est pas Booba

Le bac ! L’examen le plus redoutait chaque année par un grand nombre d’élèves !

Alors que le rappeur Booba n’est pas du tout friend avec la littérature française, voir la lecture tout court « Va t'faire niquer toi et tes livres » comme il le dit si bien, Booba détient quand même un certain lien avec la littérature malgré tout.

C’est la surprise ! Pour la première fois, le rappeur du 92i est cité (ou du moins) dans une épreuve de baccalauréat.

Néanmoins, ça ne sera pas cette année pour B2O, car les personnes chargées d’effectuer les épreuves et les consignes se sont trompées concernant l’auteur de la citation.

C’est durant une épreuve de Bac ES que l’on apprend la faute des profs :

“Ne rappe ni pour la gloire, ni par passion, j’n’attends d’ta part ni compliments, ni ovations Quand bien même tu kiffes, fais-le avec modération ALLAH à Toi seul l’homme doit toute son adoration”

Bien que l’on retrouve Booba sur le feat et le titre « Strass et Paillettes », cette phase n’est pas de l’empereur d’OKLM, mais bien de son compère et mythique allié, Ali.