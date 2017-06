DJ Khaled dévoile la nouvelle Jordan III à son effigie !

Après la musique et les gros hits, DJ Khaled s’attaque aux Sneakers !

Quand le boss des réseaux sociaux nous dévoile une nouvelle paire de Jordan III à son image.

Alors que son futur projet « Grateful » est prévu pour le 23 juin, l’album prévoit des feats bien lourds !

DJ Khaled ne s’arrête pas là et arrive en force dans le milieu du street-wear et quand on a les bonnes clés, on fait tout pour montrer que les portes du succès peuvent s’ouvrir à nous.

C’est sur Instagram que le hitmaker et businessman fait la promotion de sa nouvelle paire de sneakers en posant avec une bonne partie du rap game.

Passant de NAS à Travis Scott, la plupart semblent au top, et c’est Fat Joe qui l’exprime le mieux en léchant la paire comme à son habitude !