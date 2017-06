Siboy dévoile la tracklist et la cover de son projet !

​Deux gros invités pour l’album de Siboy !

L’une des deux têtes cagoulées du rap français va bientôt sortir son album ! Siboy, signature du label 92i, va en effet sortir son album le 30 juin prochain. Après Shay, puis Benash, puis Damso, c’est donc un quatrième test pour l’écurie 92i, et on espère pour eux qu’il sera réussi.

L’album s’appelle ‘’Spécial’’, et il avait été annoncé il y a quelques jours par un freestyle vidéo assez lourd. Cette fois, l’homme cagoulé a dévoilé la tracklist et la cover de son projet. Il sera constitué de 15 titres, avec seulement un seul featuring, mais pas des moindres, puisque Siboy a invité Damso et Benash sur la piste 11, ‘’Mobali’’. Une connexion 92i qui promet du lourd.

La pochette est un peu perchée, comme le rappeur lui-même d’ailleurs, mais pas non plus ultra folle. L’effet retourné avec Siboy écrit dans le bon sens, c’est par contre assez intriguant une fois qu’on a remarqué. Ça nous donne envie de voir ce qu’il y a à l’intérieur, pas vous ?

1. Au revoir merci

2. Par ici

3. BQC

4. Un jour

5. Ce n’était pas si simple

6. Président

7. Al Pacino

8. Spécial

9. Déterminé

10. Téléphone

11. Mobali Feat. Damso et Benash

12. Hitch

13. JDB

14. La nuit

15. Bordel