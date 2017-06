Fixpen Sill vient pour tirer en l’air !

Découvrez le nouveau clip de Fixpen Still « Tire en l’air », le deuxième extrait de l’EP A4637, disponible le 16 juin 2017

Le duo Fixpen Still est de retour pour lâcher une grosse rafale dans le rap game !

Le groupe du Finistère, la trentaine à peine, les deux kickeurs poussent leur texte et leur délire afin de nous proposer quelque chose d’innovant.

A bord d’une Jeep et leurs casquettes visées sur le crâne, les deux Mc’s se passent le flambeau pour kicker l’un après l’autre sur une prod entraînante dédiée au Turn Up et signée Stratega.

Réalisé par BSLPRD, le clip nous plonge dans un visuel et ambiance sombre avec plusieurs effets de glitch qui donne un certain esthétisme à la production.

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Fixpen Sill : « Tire en l’air »