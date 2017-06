Du platine pour Nekfeu et le S Crew !

​Une belle récompense pour le S Crew !

Alors que le S-Crew se fait un peu plus discret depuis un an, une nouvelle est tombée, et elle nous a fait plaisir pour le groupe parisien ! En effet, le groupe composé de Nekfeu, Framal, Mekra et 2zer Washington veint d’obtenir une jolie récompense, et pas des moindres.

Le single ‘’J’aurais pas dû’’, extrait de ‘’Destins Liés’’ sorti en juin dernier, a atteint la certification singe de platine hier, ce qui correspond donc à 20 millions de ventes ou équivalents streaming. Une très belle perf’ pour les MCs du 75, avec un titre qui aura tourné dans toutes les radios pendant l’été dernier.

Au cas où vous ne vous rappelleriez plus de ce que ça donne, le S-Crew, on vous remet leur dernier clip, ‘’Félins’’, toujours extrait de ‘’Destins Liés’’.