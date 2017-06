Quand Black M joue les médiateurs entre Maitre Gims et Dawala !

Black M, ce pote en or !

Après un gros feat avec la bomba latina Shakira, le rappeur Black M continue sur la route du succès.

Le rappeur nous dévoile un nouveau titre, avec le rappeur de Marseille, Soprano !

Le titre intitulé « Fréro » extrait du projet « Eternel Insatisfait », est déjà un hit.

On retrouve les deux artistes pour un voyage qui nous immerge en Asie et en Afrique, sur un visuel fraternel et visant l’optimisme.

La production donne la couleur du titre aux sonorités dansantes et c’est dans un clip ambiançant que Soprano et Black M visent l’excellent !

Cependant, les deux confrères du Wati B : Maître Gims et Dawala, sont actuellement en clash et le titre sanglant « Vaudou » de Gims annonce bien l’atmosphère tendue entre les deux.

C’est sur Facebook que Black Mesrimes tente de lancer un message de paix :

De plus, les fans du chanteur soutiennent le beau geste de la star de la pop urbaine et retiennent un message positive malgré les conflits.

Le but est d’apaiser les tensions et pourquoi pas trouver une solution et retrouver le chemin du studio pour faire un énième hit signé Wati B...

Serait-ce trop beau pour y croire ?