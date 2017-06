Kehlani vire un fan qui crie le nom de son ex en plein concert !

Kehlani a du caractère et elle répond fort !

Dans un lieu où la musique et l’harmonie prennent une place majeure, les concerts réservent toujours une petite surprise plus ou moins drôle et parfois gênante…

Lundi 12 juin, Kehlani était en pleine performance à Tucson dans l’Arizona.

Néanmoins, la chanteuse entend retentir le nom de son ex, Kyrie Irving, crié par un fan dans la foule du concert.

La star de la NBA et la chanteuse étaient en couple, mais ces derniers ont rompu pour plusieurs causes et Kehlani a voulu mettre fin à ses jours. Cet épisode fut marquant pour la chanteuse qui se remet peu à peu de cette période sombre, alors quand un fan vient casser l’ambiance…

BITCH DON’T KILL MY VIBE !

Vous comprenez pourquoi la réponse fut piquante !

« Casse-toi de ce concert salop ! Montrez-le-moi. Où il était ? Vous avez intérêt à être loyal avec moi. Virez-moi ce n**ro dehors. Va te faire foutre. On ne joue pas à ce petit jeu stupide ici. Viens là. Kyrie t’aurait botté l’arrière train. C’est mon putain de meilleur ami. »