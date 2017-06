Alrima et ses claquettes-chaussettes, du 91 à TPMP !

Le phénomène Alrima était hier soir sur le plateau de TPMP.

Alors que la mode prend de plus en plus de place dans la société aujourd’hui, le rappeur Alrima a relancé une ‘’mode’’ qui était boycottée jusqu’ici, réservée aux beaufs et aux touristes allemands : le combo claquette/chaussette.

Le phénomène grandit de jours en jours, au point qu’Alrima était hier soir invité de l’émission Touche Pas A Mon Poste animée par Cyril Hanouna. L’animateur lui a dit qu’il adorait sa chanson (comme d’habitude quand il reçoit un artiste), et il a invité le rappeur du 91 à rester sur le plateau pendant l’émission.

Un bon coup de promo bien réussi, puisque l’artiste était plutôt drôle et qu’il est resté très souriant. Il a montré qu’il était fan de TPMP depuis longtemps, mais pour le reste des programmes, il était un peu plus en galère quand il s’agissait de donner son avis. En tout cas, ça a permis aux spectateurs de découvrir sa personnalité plutôt sympathique.

On espère quand même que la mode des claquettes-chaussttes restera réservée à quelques initiés, parce qu’on va pas se mentir : même si c’est tendance, c’est assez moche, non ? Pour les curieux, la séquence est disponible en cliquant sur ce lien ou la photo ci-dessous.