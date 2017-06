Nicki Minaj donne plus d'informations sur prochain album !

La rappeuse espère pouvoir se dégoter deux légendes…

Alors que son dernier album "The Pinkprint" remonte à 2014, la star internationale devrait dévoiler un nouvel opus cette année. Un projet attendu dans le monde entier dans lequel pourrait déjà figurer des titres bien connus du public comme "No Frauds" en featuring avec Drake et Lil Wayne, "Changed It" avec Weezy et "Regret In Your Tears".

Il y a deux jours, l'émission "Whoolywood Shuffle" de DJ Whoo Kid sur la radio "Shade 45" d'Eminem a reçu un coup de fil de la belle Nicki Minaj. Dans cette interview de pratiquement quinze minutes, Nicki s'est exprimé sur la suite de sa carrière musicale.

Elle annonce qu'elle est à fond dans son nouvel album sur lequel des artistes de Young Money seront présents, et elle souhaite bien plus. En effet, dans cet entretien téléphonique, Nicki précise également qu'elle aimerait avoir Eminem ainsi que Dr Dre à la production. Après une collaboration avec le Rap God lors de son premier album, Nicki arrivera-t-elle à se procurer ces deux légendes du rap ?

En tout cas, après trois ans d'attentes, le nouvel album de Nicki s'annonce déjà comme une bombe dans le rap game !