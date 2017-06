Une ferme à clics incroyable découverte en Thaïlande !

​Les tricheurs en sueur après la découverte de cette ferme à clics.

Le sujet de la fraude au streaming est de plus en plus bouillant. Tout le monde en parle, au point que tous les gens se demandent si tel artiste triche avec ses chiffres. La suspicion est dans toutes les têtes. Et ça n’est pas cette affaire qui va arranger les choses.

En effet, une ferme à clics a été démantelée en Thaïlande la semaine dernière. Elle était tenue par trois chinois, qui avaient installé un véritable système de triche à grande échelle dans une petite maison de location. Sur place, les autorités ont retrouvé pas moins de 500 téléphones, 21 lecteurs de cartes, 9 ordinateurs et… 350 000 cartes SIM !

Tout ce qu’il faut pour faire gonfler artificiellement le traffic internet d’une page web, ou augmenter les chiffres en streaming d’un artiste. Pour cette affaire précise, la fraude aurait été utilisée uniquement pour créer un réseau de faux comptes sur WeChat, un réseau social chinois. Mais le principe est le même pour ceux qui achètent des vues sur Youtube, ou des fans sur Facebook.

Bref, la répression s’intensifie pour chasser les tricheurs du web. On va bientôt avoir de belles surprises !