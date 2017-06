La cuvée 2017 des Fresmen de XXL est arrivée !

​Découvrez la liste des rookies du rap de cette année !

Chaque année, le magazine hip hop américain XXL sort sa liste des 10 rappeurs à suivre cette année. Des rappeurs encore jeunes, souvent inconnus du grand public, mais qui jouissent déjà d’une grosse réputation chez les amateurs de rap. Auparavant, le magazine avait révélé des talents tels qu’Action Bronson, Chance The Rapper, Asap Rocky ou encore Young Thug.

Et la cuvée 2017 vient d’être dévoilé par le magazine ! Une année particulière, puisqu’elle marque les 10 ans de la ‘’Freshman Class’’ chez XXL. A l’affiche, certaines têtes déjà connues, d’autres un peu moins. PNB Rock est de la partie, ainsi que le remuant XXXTentacion, le talentueux Playboi Carti, A Boogie with da Hoodie, Aminé, et Kyle (qui est pourtant dans le game depuis très longtemps).

Voilà pour ceux qui sont les plus connus. Viennent ensuite la rappeuse Kamaiyah, le MC de Long Beach Kap G, Madeintyo, et Ugly God.

Alors, que pensez-vous de cette cuvée ? Vous auriez mis qui, vous auriez enlevé qui ?