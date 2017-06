Kino a du talent ‘’Brut’’ !

Découvrez le dernier clip de Kino, ‘’Brut’’ !

Kino est de retour avec une nouvelle fraîcheur ! Après ‘’A la Michael’’ et ‘’Demoniak’’, qu’on avait trouvé vraiment pas mal, il embraye sur de nouveaux projets, toujours épaulé par Katrina Squad, l’équipe qui est derrière les prod de SCH sur A7 et également sur Deo Favente.

Ce dernier morceau s’appelle ‘’Brut’’, et il met en scène l’univers torturé et violent du rappeur. Attaché à un arbre dans une forêt, il se fait maltraité par des hommes de main et des gangsters, plutôt salement.

Un egotrip noir, qui est cohérent avec l’attitude du MC. On espère qu’il va aller loin ! Et vous, qu’en pensez-vous ?