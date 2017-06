Faboulous reçoit les clefs de Brooklyn !

​Un grand honneur pour Fabolous !

Les rappeurs sont de plus en plus à l’honneur dans les cérémonies de récompense. Encore plus quand il s’agit des récompenses remises par la ville, car on connaît le rôle important que jouent les rappeurs pour leur ville, en tout cas pour certains.

Il y a deux mois, c’est Big Sean qui recevait les clefs de la ville de Detroit. Aujourd’hui, c’est au tour de Fabolous de recevoir les clefs de son quartier natal, Brooklyn. Un grand honneur pour le rappeur, qui n’a jamais quitté la ville, est toujours resté fidèle à sa East Coast, allant même parfois jusqu’à se clasher avec Fifty, Jay-Z ou P.Diddy qui se revendiquent de New-York mais habitent sur les collines d’Hollywood.

Il a notamment œuvré aux seins de divers associations locales pour promouvoir la culture à Brooklyn, et favoriser l’éducation des jeunes.