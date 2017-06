Jok’air explique les vraies raisons de la fin de la MZ !

​Sans rancune pour le gars Jok’air.

La MZ, c’est un peu l’histoire d’un rendez-vous manqué avec l’histoire. Un groupe bien underground, qui s’est séparé au moment où son buzz montait en flèche, décevant au passage des milliers de fans qui attendaient avec impatience le nouvel album du groupe, qui ne sortira finalement jamais. La cause ? Une séparation précoce, sans prévenir.

Depuis, chaque membre du groupe continue son bout de chemin en solo, chacun de leur côté. Jusqu’à aujourd’hui, on n’avait jamais trop eu d’explications claires sur ce qui avait causé la fin de la MZ, à part quelques vagues accusations sans noms de la part de quelques anciens membres.

Jok’air a profité de son interview pour la chaîne Youtube ‘’Je ne peux pas vivre sans musique’’ pour mettre les choses au clair et donner sa version des faits. Pour lui si ça s’est arrêté, c’est parce que ‘’La MZ avait perdu le côté humain’’, que les liens entre les membres n’étaient plus aussi forts. On vous invite à regarder la vidéo pour vous faire une idée.

​