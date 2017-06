J-3 avant la sortie du nouvel album de Young Thug !

Young Thug est bien de retour dans le game

Alors que Young Thug avait pour habitude de nous offrir plein de projet à la suite (mixtape), sans nous donner le temps de les digérer les uns après les autres, le rappeur décide de franchir un cap, celui du premier album.

Le premier album, c’est l’aboutissement d’un grand parcours et les artistes y mettent cœur et âme dans ce projet qui se veut grand, (un peu comme un premier enfant).

Le premier album solo de Thugger est prévu pour le vendredi 16 juin !

Au mois d’avril dernier, il avait annoncé la direction artistique du futur projet : un album de chant produit par Drake, le rappeur canadien qui rafle tous les scores !

Muni d’une guitare, assis sur un lit, dreadlocks recouvrant son visage avec des partis de mannequin répandu de partout dans la pièce, c’est un Young Thug différent qui s’ouvre à nous !

Le projet « Beautiful Thugger Girls » viendra confirmer le travail du rappeur ainsi que son parcours aux multiples mixtapes et featuring.

1) Family Don’t Matter (Feat. Millie Go Lightly)

2) Tomorrow Til Infinity

3) She Wanna Party

4) Daddy’s Birthday

5) Do U Love Me

6) Relationship (Feat. Future)

7) You Said

8) On Fire

9) Get High (Feat. Snoop Dogg & Lil Durk)

10) Feel It

11) Me Or Us

12) Oh Yeah

13) For Y’all (Feat. Jacquees)

14) Take Care