Black M et Soprano chantent pour leur ''Frérot'' !

Découvrez le dernier clip de Black M : Frérot en featuring avec Soprano, extrait d'"Eternel insatisfait" toujours disponible.

Après un feat bouillant en compagnie de la star internationale Shakira, le rappeur aux gros yeux nous dévoile le visuel d'un titre bien connu en compagnie de Soprano.

Intitulé "Frérot" et extrait du projet "Éternel insatisfait" disponible depuis octobre 2016, les deux chanteurs se sont envolés en Asie et en Afrique pour nous pondre un visuel fort et fraternel. Fidèles à leur bonne vibe, les deux rappeurs/chanteurs continuent de la partager sur cette prod dansante.

On vous laisse décompresser sur ce titre plein de bonheur humeur signé Black M et Soprano.