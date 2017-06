Ice Cube a son étoile sur Hollywood Boulevard !

Ça y est, Ice Cube est officiellement une star !

L’année dernière, on vous avait annoncé que Ice Cube aurait son étoile sur le Hollywood Boulevard. Depuis, on avait plus trop de nouvelles, mais ça y est, la cérémonie a eu lieu pour de bon : Ice Cube a son étoile sur le plus célèbre boulevard du monde. Il en a profité pour faire un petit discours, où on le retrouve fidèle à lui-même.

‘’Je devais prendre le bus 210 jusqu’à Crenshaw, et ensuite je devais changer de bus à Hollywood. Et ça déchire parce que je marchais à Hollywood quand j’étais petit, essayant d’attraper un bus jusqu’à Valley pour mon entraînement de football américain. Maintenant, j’ai mon étoile ici, et un gosse comme moi, qui ira vers son entrainement ou autre, verra mon nom dessus, et il aura l’espoir et le rêve d’y avoir aussi la sienne’’, a déclaré le rappeur.

Il a également tenu à rendre hommage à Eazy-E, ainsi qu’à ses amis producteurs et rappeurs, et a mis fin au clash qui l’opposait à Mack 10 depuis 10 ans : ‘’On peut faire de la musique ensemble au lieu de se rendre à des enterrements ensemble ‘’.

Une parole sage !