Chief Keef encore une fois arrêté !

​Chief Keef fait la tournée des postes de police aux USA…

Il y a à peine un mois et demi, Chief Keef était arrêté pour avoir conduit sous l’influence de stupéfiants, notamment la weed et la codéine. Cette fois, le rappeur a été interpelé par les autorités dans le South Dakota, à Sioux Falls exactement, pour possession de marijuana.

Il est rentré en prison lundi matin à 9:21 exactement, et un membre de sa team a immédiatement déclaré à la presse que : ‘’Notre avocat est déjà sur le dossier, on est confiants, la situation va être rapidement réglée et Keef sera relâché très rapidement’’. On n’en doute pas une seconde…

Après tout, c’est quand même sa deuxième arrestation en moins de deux mois, l’avocat doit commencer à être entraîné…