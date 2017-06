Selon Forbes, les rappeurs se portent bien !

​Le classement des célébrités ayant le plus gagné d’argent en 2016/2017 est sorti. Et plusieurs rappeurs sont présents !

Chaque année, le célèbre magazine économique Forbes sort des classements des gens qui ont le plus gagné d’argent pendant l’année, histoire de tenir informer les personnes normales comme nous que d’autres s’en mettent plein les poches. Après le classement des sportifs ayant le plus gagné, remporté par CR7, c’est celui, plus global, des célébrités les mieux payées, qui vient de sortir hier.

Et surprise, la première place est occupée par un personnage du rap game. En effet, P.Diddy est premier du classement, avec plus de 130 millions d’euros de gains cette année ! Parmis ses sources de revenu, on trouve la vodka Ciroc, bien entendu, mais surtout le Bad Boy Family Reunion Tour qui lui a rapporté un max. Il a également vendu un tiers de sa ligne de vêtements.

En deuxième position, on retrouve Queen B, qui est toujours quelque part dans le top 10 depuis le début de sa carrière, avec cette année 105 millions de gains. Drake fait également son entrée dans le top, à la quatrième position avec 94 millions, et The Weeknd avec 92 millions. Rihanna n'est que 72 ème cette année, une sacrée chute dans le classement!

Jay-z, lui, n’est que 55ème du classement, avec ‘’seulement’’ 42 millions de dollars de gains sur l’année. C’est maman B qui ramène toute la thune à la maison maintenant.