Retrouve la danse de Matuidi Charo sur Fifa 18 !

Enfin disponible, la célébration charo sera sur FIFA 18

Alors qu’il fait fureur chaque année, le jeu vidéo FIFA 18 est l’un des jeux les plus vendus au monde et quoi de mieux pour réunir tous son squad pour se mettre des trempes et corriger les insolents qui prennent la confiance et surestime leurs niveaux de jeu ?!

Cristiano Ronaldo alias CR7 sera le joueur de référence pour ce nouvel opus de la saga FIFA, et les graphismes s’annoncent assez lourds.

Prévu pour le 29 septembre, le trailer d’EA Sports nous fait saliver, de quoi rendre les fans de FIFA 18 impatient comme jamais !

En effet, dans cet extrait, on aperçoit quelques images concernant la célébration du joueur du PSG et du fameux titre de Niska « Matuidi Charo ».

Une bonne nouvelle qui devrait autant plaire aux amoureux du ballon rond qu’aux amateurs de rap !