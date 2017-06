Quand le patron de l'UFC fait appel à Kendrick Lamar pour les 16 ans de son fils !

Dana White n'a plus le temps.

Actuel président de l'Ultimate Fighting Championship, Dana White pèse très lourd. Samedi soir dernier, le fils du boss de l'UFC a célébré ses seize ans au Brooklyn Bowl de Las Vegas et pour l'occasion Dana White n'a pas convié n'importe qui.

Alors que trois cent personnes étaient présentes à l'évènement, Kendrick Lamar s'est pointé pour un mini-concert privé. Le rappeur le plus en vogue du moment s'est lancé dans l'interprétation de ses singles "DNA", "Humble" et certainement d'autres titres non présents dans la vidéo de TMZ.

Alors que K-Dot est certainement l'artiste le plus demandé du moment à l'instar de Drake, Dana White a usé de ses relations pour décrocher ce guest de haut niveau et faire des seize ans de son fils un jour inoubliable. Bravo papa !