Soprano annonce un deuxième Bercy !

​Ce gars est une machine…

Soprano est en mode machine dans le game depuis maintenant dix ans. Il n’en finit plus de battre les records de vente d’album. Et, surtout, il est devenu un vrai phénomène scénique, puisqu’il a vendu plus de 500 000 places de concerts uniquement sur l’année 2016 !

Visiblement, Soprano ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et va même certainement battre son propre record cette année. En effet, il vient d’annoncer une deuxième date à l’Accor Hoel Arena de Bercy, le 10 décembre prochain, puisque la première date est déjà complète.

A ce rythme il pourra bientôt remplir le stade de France à lui tout seul...