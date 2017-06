New-York se prépare à accueillir le ''Hip-Hop Hall Of Fame'' !

Ce musée ouvrira ses portes en 2018.

Le monde du Hip-Hop peut se féliciter pour son travail accompli dans ce projet ! Après des années de dur labeur, les organisateurs viennent d'annoncer officiellement l'arrivée prochaine du "Hip-Hop Hall of Fame" sur 125 ème rue de New-York.

Après avoir remporté une enchère pour l'obtention d'un immeuble à Harlem qui deviendra en 2018 le premier musée sur l'histoire du Hip-Hop, les organisateurs peuvent se réjouir d'être arrivés au bout de leur projet.

Grâce à une campagne colossale de plusieurs années ayant permis de recueillir pas moins de cent-cinquante millions de dollars, ce projet sans but lucratif permettra d'archiver, de préserver, d'exposer et d'éduquer l'intégralité du mouvement Hip-Hop.

En février 2018, la première phase du chantier devrait être aboutie. Le rez-de-chaussée du "Hip-Hop Hall of Fame" sera normalement doté d'une galerie et d'un magasin de souvenir ainsi qu'un café. À l'étage supérieur, les fans y trouveront un musée, un espace événementiel, des bureaux et un studio multimédia.

Il ne nous reste plus qu'à patienter une petite année avant de voir le hip-hop renaître sous une autre forme !