Rihanna hot avec Kendrick sur le tournage de ‘’Loyalty’’ !

​Kendrick se met bien apparemment…

Alors que son album ‘’Damn’’ est sorti il y a quelques semaines, et qu’il a fait un carton complet, Kendrick Lamar s’assoit chaque jour un peu plus sur le trône du hip hop. Le MC vole de concerts en concerts, d’invitations en invitations, et de tournages de clip en tournages de clip. Cette fois, c’est aux côtés de Rihanna qu’il s’est arrêté quelques instants, le temps de tourner le clip de ‘’Loyalty’’.

Issu de son album ‘’Damn’’, le clip de cette collaboration est l’un des plus attendus du projet. Quelques extraits du tournage ont même fuité, et on peut dire que ça fait un peu monter la température ! On y voit Riri, entourée de quelques filles légèrement vêtues, faire des câlins à un homme allongé sur le canapé, qui est sûrement Kendrick.

Un clip avec Rihanna, voilà qui a bien dû plaire au rappeur de Compton !