Quand The Game (re) tape la pose sur une photo, pour l’anniversaire de son fils !

The Game rejoue le modèle avec son fils, 12 ans après !

Le rappeur de Compton joue son rôle de père à merveille. Alors que son fils Harlem âgé de 13 ans vient de recevoir son diplôme,

The Game décide de célébrer l’événement en refaisant une des photos du livret de son premier album « The Documentary » !

Sauf qu’aujourd’hui, le bébé de la photo a bien grandi, et c’est avec beaucoup de love que le papa le plus gangsta poste la photo en mode évolution Pokémon :

« A l'intérieur de mon premier album... Il pesait environ 20 livres... ce n’était rien de le prendre, de le tenir et arrêter ses larmes... maintenant il mesure 6 pieds et pèse presque autant que moi... Oh le bonheur d'être un papa est quelque chose que j'ai toujours voulu partager avec le monde... Ma relation avec lui est tellement géniale. C'est vraiment "My Nigga ».

The Game est en pleine préparation de son futur et dernier album qui devrait faire beaucoup de bruit et c’est avec nostalgie qui l’aborde le sujet concernant son premier projet qui est un gros classique !