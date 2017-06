Un bling bling Bart Simpson à 100 000 $ !

​Devinez qui est assez fou pour porter ça…

Alors que la sortie de son album ‘’Teenage Emotions’’ a été un relatif échec commercial, Lil Yachty est dans un moment un peu délicat de sa carrière. Après avoir monté un buzz éclair en à peine un an, son premier projet a été critiqué de toutes parts, comme n’étant pas assez rap. Pourtant, le projet est de qualité, mais on pense que la personnalité extravagante de Lil Yachty, et quelques erreurs marketing, ont flingué le projet.

Mais le rappeur n’a pas perdu le smile, ni l’envie de faire n’importe quoi. Et il a bien envie de le montrer aux gens, en achetant un des blingblings els plus chers et drôles de l’histoire du game : un Bart Simpson entièrement en diamants, mais avec des cheveux rouges.

Un clin d’œil à Gucci Mane qui était fan de ce genre de gamineries. La pièce a été confectionnée par John the Jeweler, et est composée de diamants jaunes pour la peau, roses pour le t-shirt, blancs pour les yeux et bleus pour les chaussures et le pantalon.