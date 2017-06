Nekfeu est sur un prochain scénario !

Le rappeur nous dévoile de plus en plus d'informations !

Alors qu’il explose tout avec son dernier projet « Cyborg », Nekfeu prend ses aises sur le grand écran.

Nekfeu nous dévoile de plus en plus le scénario de L’Echappée. Un futur long métrage qui s’annonce plutôt cool.

Le rappeur a publié il y a quelques jours sur les réseaux une photo de lui sur un bateau de pêche !

Le film réalisé par Hugo Sélignac, Vincent Mazel mettre une nouvelle fois en avant le rappeur du Paris méridional

Le groupe Cineuropa nous avait informé de l’organisation du tournage, qui a démarré le 26 mai dernier. L’histoire se focalise sur les deux têtes majeures du film et le tournage se poursuit à Limoges.

Sur le site Cinéphile, on nous annonce la couleur du futur film dans lequel le rappeur français devrait exceller une nouvelle fois : « Le scénario est centré sur les personnages de Tess (Joséphine Japy) et d’Anatole (Nekfeu). A peine majeurs, mais pas tout à fait adultes, ils ne connaissent encore rien de l’amour. Anatole dort où il peut en attendant un job stable, Tess s’apprête à intégrer les classes prépa à Paris. Un port en déclin sera le théâtre de leur rencontre, comme le symbole d’un pays qui étouffe mais qui a encore des choses à dire. Il a une tente, elle a une voiture : ensemble ils vont sillonner les routes et prolonger l’été, pour ne jamais oublier ».

Plusieurs villes seront dans le projet tels, Paris, Nantes ou encore Noirmoutier et le tournage se poursuit jusqu’au 11 juillet.