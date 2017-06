Dj Khaled envoie la tracklist de ‘’Grateful’’ !

​Du très lourd en guest sur le projet de Dj Khaled !

Les albums de Dj Khaled sont toujours des évènements. Celui qui est un des plus gros producteurs du game US a le chic pour créer l’attente, en invitant à chaque fois tout ce qui fait de mieux dans le gratin rap du moment.

Cet album ne fait pas exception à la règle. Beyoncé, Drake, Rihanna, Jay Z, Travis Scott, Lil Wayne, Nas, 2 Chainz, Migos, Rick Ross, Kodak Black, et même Raekwon pour faire plaisir aux anciens : il y a vraiment, tout le monde sur ce projet.

Pour ce qui est des morceaux, ils sont au nombre de 23, et on en connaît déjà bien deux d’entre eux : ‘’I’m the one’’, avec Bieber, Chance the Rapper, Lil Wayne et Quavo ; et ‘’To the Max’’ avec Drake. Pour le reste, on vous laisse découvrir tout ça ci-dessous !