Fianso chez Ardisson : le débrief.

​Samedi, Fianso était invité sur le plateau de Salut les Terriens, animé par Thierry Ardisson.

Les rappeurs chez Ardisson, c’est toujours bizarre. Finalement, ils se retrouvent très vite à parler d’autre chose que de musique : on parle société quand on reçoit Akhenaton, on parle vécu et erreurs de parcours quand on reçoit Rohff ou Kaaris, on attaque la religion musulmane quand on reçoit Kery James…

Seul Joeystarr semble être vu comme un véritable artiste par Mr.Ardisson, animateur de Salut Les Terriens. Cependant, cette bienveillance de la part du présentateur n’est que très récente, depuis que Joeystarr fait du cinéma, en fin de compte.

C’est pour ça que c’est toujours un peu gênant de voir des rappeurs chez Ardisson : globalement, sur ses plateaux, on y parle de tout sauf de musique. Les rappeurs sont cantonnés dans leur étiquette de mecs issus des quartiers, venus parler des problèmes des quartiers, ou venus raconter leur vécu et leurs erreurs de jeunesse, ou commenter tel ou tel fait divers.

Fianso n’a pas échappé à la règle. Pourtant, tout avait bien commencé : le rappeur était arrivé bouillant comme jamais pendant le ‘’Warm-Up’’ de l’émission, pour interpréter quelques mesures de ‘’Marion-Maréchal’’, véritable tube calibré pour le live, ainsi que quelques couplets de ‘’Toka’’.

Une performance live plutôt réussie, malgré un public un peu immobile et peu réceptif. Mais vous connaissez Sofiane, il en faut plus pour le décourager : il a donc ramené toute son équipe pour mettre un peu d’ambiance, et globalement, tout le monde dans la salle (Dechavanne mis à part) semblait conquis.

Seulement voilà, dès le live terminé, Ardisson enchaîne directement sur les questions, et la première tombe, forcément, sur le blocage de l’autoroute A3 pour le clip de Toka. Puis ils parlent 15 secondes de la ‘’beauté’’ de Marion-Maréchal, avant de reparler tribunaux et échéances judiciaires. Baffie balance une vanne, Ardisson annonce les dates de la tournée de Fianso, puis il est déjà parti !

A peine 6 minutes d’apparition TV pour le rappeur, durant lesquelles il aura parlé de musique pendant… 30 secondes ? Ardisson était évidemment plus intéressé par ses démêlés avec la justice et son appel au calme pendant une manifestation dans le 93 que par le rappeur en lui-même, et ses chansons. Il voulait probablement montrer à la France que la personnalité de Fianso était plus complexe que ce qu’on en disait dans ‘’Le Parisien’’.

Sauf qu’on s’en fout, et que ça fait déjà 6 mois que tout son public sait tout ça. Inviter un rappeur pendant seulement 6 minutes, pour lui parler principalement de faits divers, de procès et de manifestation, voilà bien encore une vision très ‘’bobo’’, qui fait que le rap n’a visiblement toujours pas sa place à la télévision, puisqu’on ne le respecte pas.

Pour ce qui est de Fianso, on le félicite d’avoir pu passer à l’écran, ce qui était certainement un rêve de gosse. Il a fait le taff, en essayant de mettre le feu à une salle pourtant bien aseptisée et endormie. Mais on aurait bien aimé le voir parler de musique un peu plus longtemps, ou se vanner avec l’excellent Laurent Baffie.