Après le chant, Rihanna devient prof !

Et c'est pour la bonne cause.

Rare sont les stars à s'impliquer dans l'humanitaire pour la bonne cause et non pour l'image. Rihanna est cette artiste internationale qui donne autant qu'elle reçoit. Après avoir investi dans des équipements de haute qualité pour un hôpital de la Barbade dont elle est originaire, la chanteuse est devenue prof au Malawi.

Dans le cadre d'un voyage humanitaire organisé par la Clara Lionel Foundation, Rihanna s'est donc rendue au Malawi afin de donner des cours de mathématiques dans une classe. L'objectif principal de la Barbadienne est de recueillir au minimum 3.1 milliards de dollars pour aider plus de 870 millions d'enfants, un challenge de taille !

On vous laisse découvrir ce reportage de dix minutes dans lequel la personnalité de l'année, selon Harvard, est loin des projecteurs.