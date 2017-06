Tupac est mort en paix avec Biggie !

​C’est The Outlawz qui le disent.

Alors que nous sommes à une semaine de la sortie du film sur Tupac, ‘’All Eyez on Me’’, certains ont la langue qui se délient et n’hésitent pas à faire des révélations surprenantes. C’est le cas des membres du collectif The Outlawz, en tout cas ceux qui sont encore en vie.

De passage sur la radio américaine Shade 45, ils en ont profité pour parler de leur actu musicale, mais aussi pour faire des révélations importantes sur l’état d’esprit de Tupac, un des fondateurs de The Outlawz, juste avant sa mort, notamment a sujet du beef avec Biggie.

E.D.I. Mean a déclaré : ‘’ Je disais à Young Noble hier : on doit dire aux gens les dernières choses que 2Pac nous a dites avant sa mort : cette embrouille avec Biggie, c'est terminé. J'en ai fini avec ça. Je me lave les mains juste après la sortie de l'album Makaveli, je n'en parlerai même plus, car Biggie est mon frère’’.

Young Noble a rajouté : ‘’ C'est quand on a commencé l'album One Nation. Il a commencé à ramener les mecs de la East et de la West Coast ensemble. Boot Camp Clik ont été les premiers MCs sollicités. Greg Nice est venu aussi, Nas devait se ramener. 2Pac devenait fou, il n'aimait pas la tournure que ce clash prenai. Bien sûr, le diss track Hit Em Up et d'autres trucs ont déclenché l'embrouille mais la façon dont les médias traitaient l'affaire, il détestait ça ‘’.

Voilà qui est donc très intéressant, on espère que cet aspect apparaîtra dans le film !