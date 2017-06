La tenue très très sexy de Selena Gomez au resto avec The Weeknd !

Attention les yeux…

Comment a-t-on pu passer à côté de ça ?! Mardi dernier, Selena Gomez se rendait au restaurant avec son chéri The Weeknd juste après la performance incroyable de ce dernier au Staples Center de New York.

Les paparazzis, toujours présents, sont restés sous le choc face à la tenue des plus sexys de la chanteuse. En effet, Selena portait une magnifique robe noire et surtout transparente sans soutien-gorge aux tétons apparents, mais ne vous inquiétez pas elle portait tout de même un string (très fin).

On vous laisse sur ces photos et on vous souhaite un bon week-end !