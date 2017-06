Disiz nous offre un court-métrage pour son nouvel album ‘’Pacifique’’

Disiz nous donne un avant-goût de son projet déjà disponible !

Le court-métrage fait du pied au rap game !

Après le groupe PNL et leurs successions de clip en format court-métrage, ou encore Lacrim et sa websérie « Force et Honneur », le rap propose de plus en plus de clip assez proche de l’univers cinématographique.

Alors que son projet « Pacifique » est enfin dans les bacs, Disiz nous dévoile son nouveau clip, planant et rêveur.

On retrouve plusieurs titres « Carré Bleu », « Compliqué », « Ça va aller », ou bien « Radeau », sous forme de compilation dans son dernier clip.

Le rappeur nous invite à faire le grand plongeon en nous dévoilant un clip avec une ambiance particulière, contrasté par des images vastes et spacieuses.

Entre rêve et réalité, pacifique et bitume, le rappeur expose une partie de sa tracklist qui annonce la couleur de son projet, avec des sonorités particulières, mais peut-être précurseur d’un nouveau style musical.