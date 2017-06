Vald, un rappeur en or !

​Devinez avec quel titre…

Sa tournée a affiché complet dans toute la France, il a joui d’une exposition médiatique très grande, et il a été sacré disque d’or il y a à peine quelques semaines pour son album ‘’Agartha’’. Lui, c’est Vald, le babtou qui rend fou tous les médias avec ses réactions perchées et son second degré qui est parfois très bien camouflé.

Si on parle de lui aujourd’hui, c’est parce que le rappeur, originaire d’Aulnay-sous-Bois, vient de gagner une autre récompense, un single d’or, pour son titre ‘’Ma Meilleure amie’’. Le titre a atteint les 10 millions d’équivalent streaming, une excellente performance pour ce rappeur encore perçu comme alternatif.

Il faut dire que le titre a été beaucoup diffusé en radio, ce qui a bien aidé à le bosster. Quoiqu’il en soit, la récompense est entièrement méritée, et on lui souhaite bonne chance pour la suite !