Dj Khaled se retrouve en face de Spider-Man et se fait voler la vedette !

Belle rencontre pour le Dj le plus famous du game.

Fin d'avril dernier, Dj Khaled a annoncé qu'il a filmé, aux côtés du réalisateur Stan Lee, quelques scènes du nouveau Marvel intitulé "Spider-Man : Homecoming".

Plus d'un mois plus tard, le Dj a fait bien plus que filmer l'un des supers héros les plus connus. En effet, à l'occasion d'une publicité pour la finale de la NBA 2017, on aperçoit Spider-Man qui débarque dans une épicerie lorsqu'il tombe nez à nez avec…Dj Khaled !

Alors que les deux se reconnaissent mutuellement, deux jeunes femmes demandent de pouvoir prendre une photo. Habitué à être reconnu, le Dj commence à prendre une des deux jeunes femmes par l'épaule avant de recevoir le téléphone dans les mains afin qu'il les prenne en compagnie de Spider-Man.

Toujours aussi drôle, Khaled sait nous faire rire dans toutes les situations, on attend désormais la sortie de son album "Grateful" le 23 juin prochain.