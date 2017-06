Machine Gun Kelly en feu dans ‘’Trap Paris’’ !

​Découvrez le dernier clip de Machine Gun Kelly, ‘’Trap paris’’, avec Quavo et Ty Dolla $ign ?

Les américains adorent toujours Paris ! C’est une fois de plus vérifié avec ce clip de MGK, ‘’Trap Paris’’, où le rappeur rend un peu hommage à la capitale, à son luxe, à son abondance de nourriture, à ses hôtels réputés. Bref, pas un mot sur Gare du Nord ou La Chapelle, bizarrement.

Accompagné de Quavo et Ty Dolla Sign, MGK se balade de chambre d’hôtel de luxe en chambre d’hôtel de luxe, où dorment les plus belles tchoins de la capitale, ce qui promet un réveil agréable. L’instru est trap, mais très légère, presque nuageuse, et plutôt joyeuse.

Un bon petit son pour chill cet été, pendant une petite soirée en bord de Seine.